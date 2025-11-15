Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel mirasları ile açık hava müzesi olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kadıkalesi, muhteşem manzarasının yanı sıra binlerce yıllık tarihin katmanlarını barındırırken, arkeolojik bir hazine olarak öne çıkıyor. Birçok tarihseverin rotalarında yer alan Kadıkalesi’nde kazı çalışmaları da bir yandan devam ederken, tarihi alan ziyaretçilerini bekliyor.

Bölgenin önemine dikkat çeken Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada Kadıkalesi’ndeki ilk yerleşim izlerinin M.Ö. 6 binlere, yani Neolitik ve Kalkolitik dönemlere kadar uzandığını vurguladı.

Ege kıyılarının en eski yerleşim alanlarından biri olarak dikkat çeken bölgenin, Bizans İmparatorluğu döneminde "Anaia" adıyla anılan kale ile önemli bir savunma noktası haline geldiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Burası, sadece muhteşem bir manzaraya sahip bir Orta Çağ kalesi değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir tarihin katmanlarını barındıran paha biçilmez bir arkeolojik hazinedir. Kadıkalesi’ndeki ilk yerleşimin izleri, şaşırtıcı bir şekilde M.Ö. 6 binlere kadar uzanmaktadır. Bu, onu Ege kıyılarındaki en eski yerleşim alanlarından biri yapar. Kale, Bizans İmparatorluğu döneminde 8. yüzyıldan itibaren Ege’yi tehdit eden akınlara karşı önemli bir savunma üssü olmuştur.

Özellikle 12. ve 13. yüzyıllarda Anaia, Batı Anadolu’nun en stratejik liman kentlerinden ve ticaret merkezlerinden biriydi. İtalyan denizci cumhuriyetleri (Venedik ve Ceneviz) için kilit bir durak olan bu limandan, zeytinyağı gibi bölgesel ürünler tüm Akdeniz’e yayılıyordu" ifadeleri yer aldı.