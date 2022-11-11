Kadıköy Karikatür Evi'ne saldırı. Avanak Avni’yi yere düşürdüler. Sıdıka’yı da karaladılar

DHA'nın bilgilerine göre, Kadıköy Karikatür Evi'ne çirkin bir saldırı gerçekleşti. Türkiye’de birçok karikatüristi yetiştiren siyasi mizahın usta ismi ve GırGır dergisinin kurucusu Oğuz Aral’ın eserlerine saldırı düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünde yer alan Avni karakterinin heykeli sökülerek yere düşürüldü. Karşı duvara çizilen Sıdıka karakterinin de memeleri sprey boya ile karalandı.

Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, "9 Kasım günü Avni heykelinin devrildiğini öğrendik. Bina içinde çalışırken, dışarı çıktığımızda heykel devrilmişti. Devrilme konusunda bizler, vatandaşlar, Kadıköylüler hassaslar. Bir şey mi oldu, düştü mü, düşürüldü mü? Daha öncesi bir çalınma durumu olmuştu acaba tekrar niyetlenmeme mi oldular diye bize de sordular. Heykel ağır bir heykel, yaklaşık 80-100 kilogram ağırlığında. Tek başına devrilecek bir heykel değil ama elimizde net bir bilgi de yok. Biz düşmüş vaziyette gördük. Şu an karikatür evinde heykel. Bakıma gidecek daha sonra Oğuz Aral'ın heykelinin yanına yerleştireceğiz" diye konuştu.





Karikatür Evi'nin karşısındaki duvarda çizili olan Sıdıka resmine de zarar verildiğini söyleyen Karçal, "Üzerine siyah boya atıldığını gördük. Bu da yaklaşık 1 hafta, 10 gün önce oldu. İkisi de aynı anda anılınca insanlarda karikatür evine yönelik bir şey mi var gibi anlaşıldı. Büyük ihtimal birbirinden bağımsız birbiri ile alakası olan şeyler değil" dedi.

Çirkin saldırıyı Leman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün Twitter hesabından şöyle duyurdu:

Kadıköy’de Karikatür evinin karşısındaki “Sıdıka”duvar resmine boya atılmış, “Avni” heykeli düşürülmüş.

OĞUZ ARAL KİMDİR?

Oğuz Aral, 1936 yılında, Silivri’de dünyaya geldi. Kendisi gibi sanatçı olan kardeşleri karikatürist Tekin Aral ve yazar İnci Aral’la beraber büyüdü. Davutpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne başladı fakat eğitimini yarıda bıraktı. İlk karikatürünü 1950 yılında, 14 yaşındayken yayınlatan Aral, o tarihten sonra çeşitli dergi ve gazetelerde karikatür çizmeye başladı. 17 yaşına geldiğinde dönemin en büyük ve en uzun süreli yayın yapan mizah dergisi olan Akbaba’da profesyonel olarak çalışmaya başlamıştı. İlk sevliliğini Sevil hanım ile yapan Oğuz Aral, ikinci ve son evliliğini Tolga Tiğin ile yaptı, çiftin beraberliği Oğuz Aral’ın vefatına kadar devam etti.

Gırgır dergisini çıkartmadan önce uzun süre pandomim (sessiz tiyatro) gösterileri yapan Aral, ülkenin pek çok yerinde turnelere çıktı. Trt’de yayınlanan çizgi filmler de hazırlayan usta sanatçı ayrıca Türkiye’nin ilk canlı karikatür stüdyosunu kurdu ve burada reklam filmleri yaptı. Kardeşi Tekin Aral ile birlikte çıkarttıkları Gırgır dergisi, zaman zaman 1.000.000’a ulaşan haftalık tirajı ile dünyanın en çok satan üçüncü mizah dergisi oldu. Siyasi, ekonomik, sosyo-politik eleştiriler içeren ve halkın üzerinde büyük bir etkisi olan Gırgır’ın yönetimi 1989 yılında Aral’ın elinden zorla alındı. Hasan Kaçan, Latif Demir, Mehmet Çağçağ, Metin Üstündağ, Gani Müjde gibi onlarca ünlü karikatürist ve yazar, Oğuz Aral’ın yönetimindeki Gırgır dergisinde yetişti. 1990 yılında, Gırgır’ın zorla elinden alınmasını takiben Avni dergisini kurdu. Sevilen karakteri Avanak Avni’nin adıyla kurulan bu dergi, 1996 yılına kadar yayın hayatını sürdürdü. Derginin kapanmasının ardından Hürriyet Gazetesi’ne geçen Aral, vefatına kadar karikatür ve yazılarını bu gazetede yayınladı.

Bodrum’da tatil yaparken rahatsızlanan Aral, 26 Temmuz 2004 tarihinde vefat etti. Lakabı olan “Huysuz İhtiyar”‘ı kendisi koymuş olan Oğuz Aral’ın “gereksiz taramalardan kaçın” sözü, yetiştirdiği her usta tarafından kendi öğrencilerine aktarılmaktadır. Yetiştirdiği mizahçılar ve çalışma arkadaşları tarafından 2005 yılında Cihangir Parkı’na dikilen heykeli, daha sonra iki defa saldırıya uğramış, her seferinde tekrar yapılarak yerine konulmuştur. En son 2008 şubatında gerçekleşen üçüncü saldırıdan sonra heykel onarılamayacak duruma gelmiş, yerine yenisinin konulmasına karar verilmiş. Aral, dünya tarihinde en fazla satan 3. mizah dergisini kurmuş olan yazar, karikatürist, pandomimci ve çizgi film yapımcısı.