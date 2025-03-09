Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle 'Görevi kötüye kullanma', 'İfade özgürlüğünün engellenmesi', 'Kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Kurtuluş, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Kurtuluş, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinin ardından yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla serbest bırakıldı.