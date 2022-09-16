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Kadıköy Belediyesinde grev kararı asıldı

Kadıköy Belediyesi işçileri, belediye ile Genel-İş arasında anlaşma sağlanamaması üzerine bugün belediye binasına grev kararını astı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 17:13
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Kadıköy Belediyesinde grev kararı asıldı

Kadıköy Belediyesinde grev kararı asıldı
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Kadıköy Belediyesinde temmuz ayından beri süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Kadıköy Belediyesi işçilerinin örgütlü olduğu Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bugün belediye binasına grev kararını astı.

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan 2 bin 300 işçiyi ilgilendiren sözleşmede işçilerin öncelikli talebi enflasyona ezilmemek. Grev kararını astıktan sonraki 2 aylık yasal süreci beklemeyeceklerini söyleyen Kadıköy Belediyesi işçileri anlaşma sağlanamaması halinde 6 iş gününün ardından greve çıkacaklarını duyurdu.

“AÇLIK SINIRINDAKİ İŞÇİNİN EVİNE EKMEK GÖTÜRMESİNİ İSTİYORUZ”

Kadıköy Belediyesi binası önünde yapılan basın açıklamasına DİSK’e bağlı sendikalar ve KESK üyeleri destek verdi. Düzenlenen basın açıklamasını Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Murat Aydoğan okudu. Kadıköy Belediyesi işçilerinin mevcut ücretlerle ortalama bir yaşam dahi sürdüremediğini, ihtiyaçlarını karşılayamadığı söyleyen Aydoğan, “Böyle bir ortamda kimse bizden bilinmezliğe imza atmamızı beklemesin. Bugün buraya grev kararını asmaya geldik. Greve hazırlanırken görüşmelere de açığız. Bugünden sonra her üye arkadaşım iş yerlerimizde ilmek ilmek grevi örgütlemeli ve mücadeleden uzak durmamalıdır” dedi.

Temizlik birimi baş temsilcisi Mehmet Baştaş, "Hükümetin almış olduğu asgari ücret tutarının altında bir teklif sunmak kelime oyunudur. Biz bu oyuna kanmayacağımızı her fırsatta söylüyoruz. Bizim derdimiz dar gelirli, açlık sınırındaki işçinin evine ekmek götürebilmesidir" dedi.

Kadıköy Belediyesinde Fen işleri müdürlüğünde çalışan Burak Gölge ise, "Bir ufak su bile şu an 5 lira olduğu için arkadaşlar genelde suları evlerinden bidonla getiriyor. Evden ekmek arasına koydukları hafif salam ve kaşarla akşam ediyorlar. İşçiye bir ekmek arası bile çok görülüyor. Bugün Kadıköy'de bir yemek yerseniz 80-90 lirayken belediyenin verdiği yemek ücreti 35 lira. Bugün 35 liraya ancak bir çorba içebilirsin. İnsanca yaşayacak insanca çalışacak bir sözleşme istiyoruz" diye konuştu.

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