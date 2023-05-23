Kadıköy Belediyesi’nin mobil fırını hizmete başladı

Kadıköy Belediyesi, olası doğal afetlere karşı hazırlıklarına devam ediyor. Daha önce afet bölgelerinde sıcak yemek hazırlamak ve dağıtmak için gezici aşevini hizmete alan Kadıköy Belediyesi, şimdi de ekmek üretimi için mobil fırın aracı hazırladı. Kadıköy Belediyesi’nin mobil fırını ile doğal afetlerde ve acil durumlarda günde ortalama 35 bin ekmek üretilebilecek.

Kadıköylülerin hizmetine giren mobil fırın bugün ilk üretimini de yaptı. Sabahın erken saatlerinde işlerine giden Kadıköylülere mobil fırında hazırlanan ve pişirilen poğaçalar ikram edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da üretime başlayan mobil fırını inceleyerek vatandaşlara poğaça ikramında bulundu.

ACİL DURUMLARDA 2 SAATTE 2 BİN EKMEK

13 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde treyler üzerine kurulu mobil fırın hem hareket hem de park halinde üretim yapabiliyor. Bünyesindeki jeneratörler sayesinde elektriğin olmadığı durumlarda da hizmet verebilen mobil fırın, olası bir acil durum anında ise 2 saat içinde yaklaşık 2 bin ekmek üretebilecek. Mobil fırında unlu mamuller üretim makineleri haricinde iklimlendirme cihazı, buzdolapları, personel için temizlik alanları da yer alıyor.