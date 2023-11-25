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Kadıköy-Beşiktaş vapurundan denize düştü
Kadıköy-Beşiktaş vapurundan denize düştü
Bir kişi Kadıköy-Beşiktaş seferinde yolculuk yaparken denize düştü.
25 Kasım 2023 / 13:17
KAYNAK: Haber Merkezi
Bir kişi Kadıköy-Beşiktaş seferinde yolculuk yaparken denize düştü.
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