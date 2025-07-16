'Kadıköy Boğası' gözünü açtı!

Sosyal medyada binlerce takipçiye sahip olan ve ‘Kadıköy Boğası’ lakabıyla tanınan Mustafa Başaran, gözündeki şaşılık problemi nedeniyle ameliyat oldu.

Henüz 3 aylıkken geçirdiği havale ve talihsiz kaza sonucu şaşılık yaşayan 28 yaşındaki fenomen, İstanbul'da özel bir hastanede 1 buçuk saat süren operasyonla göz sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, “Mümkün olduğunca gözü ortaya almaya çalıştık. Ameliyat beklediğim gibi başarılı geçti” açıklamasında bulundu.

Operasyon sonrası Mustafa Başaran’ın son hali sosyal medyada merak konusu olurken, fenomen isimden gelen yeni paylaşım gözlerin büyük ölçüde düzeldiğini gösterdi.

‘Kadıköy Boğası’nın yeniden kamera karşısına geçmesi ve içerik üretmeye devam etmesi bekleniyor.

'KADIKÖY BOĞASI'NIN SON HALİ: