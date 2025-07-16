'Kadıköy Boğası' gözünü açtı!

Kaynak: Haber Merkezi
'Kadıköy Boğası' gözünü açtı!

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla tanınan 'Kadıköy Boğası' Mustafa Başaran, geçirdiği operasyonla gözündeki kaymadan kurtuldu.

Sosyal medyada binlerce takipçiye sahip olan ve ‘Kadıköy Boğası’ lakabıyla tanınan Mustafa Başaran, gözündeki şaşılık problemi nedeniyle ameliyat oldu.

Henüz 3 aylıkken geçirdiği havale ve talihsiz kaza sonucu şaşılık yaşayan 28 yaşındaki fenomen, İstanbul'da özel bir hastanede 1 buçuk saat süren operasyonla göz sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, “Mümkün olduğunca gözü ortaya almaya çalıştık. Ameliyat beklediğim gibi başarılı geçti” açıklamasında bulundu.

Operasyon sonrası Mustafa Başaran’ın son hali sosyal medyada merak konusu olurken, fenomen isimden gelen yeni paylaşım gözlerin büyük ölçüde düzeldiğini gösterdi.

‘Kadıköy Boğası’nın yeniden kamera karşısına geçmesi ve içerik üretmeye devam etmesi bekleniyor.

'KADIKÖY BOĞASI'NIN SON HALİ:

kadikoy-bogasi-ameliyat-sonrasi.jpg

Son Haberler
100'den fazla bıçak darbesiyle katledilmişti: Korkunç cinayette karar!
100'den fazla bıçak darbesiyle katledilmişti: Korkunç cinayette karar!
PayPal'dan dijital para atağı
PayPal'dan dijital para atağı
Karapınar’da "15 Temmuz etkinlikleri! Yürekler bir oldu
Karapınar’da "15 Temmuz etkinlikleri! Yürekler bir oldu
FBI'dan flaş karar! 3 İranlı yetkili en çok arananlar listesine alındı
FBI'dan flaş karar! 3 İranlı yetkili en çok arananlar listesine alındı
Kripto düzenlemeleri zora girdi: ABD Kongresi'ndeki oylama tehir edildi
Kripto düzenlemeleri zora girdi: ABD Kongresi'ndeki oylama tehir edildi