'Kadıköy Boğası' Mustafa'ya Levent Mercan ve Volkan Demirel destek verdi

Fenerbahçe taraftarı olan ve son dönemde sosyal medyada çok konuşulan Mustafa Başaran, Ediz Özcan ve Tunç Mete'nin 'Sinyal' adlı Youtube kanalına konuk oldu.

LEVENT MERCAN VE VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞTÜ

Göz ameliyatı olması için hastaneye götürülen Kadıköy Boğası, hastanede Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Levent Mercan'la görüntülü konuştu. Özel olarak Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ile tanışmak istediğini dile getiren Mustafa Başaran'a Levent Mercan tüm takım ile tanıştıracağının sözünü verdi. Ardından Ediz Özcan, Mustafa Başaran'ı Fenerbahçeli eski futbolcu Volkan Demirel'le konuşturdu. Volkan Demirel'e Jose Mourinho gidecek mi sorusunu soran Mustafa Başaran'a Volkan Demirel, "Sen kalsın mı istiyorsun? başarısız adamı ne yapacaksın, bırak gitsin" cevabını verdi. Ardından Kadıköy Boğası'na Demirel, "Ben gelince yapacağım seni şampiyon sen merak etme" yanıtını verdi.

Muayenesi yapılan Mustafa Başaran, önümüzdeki günlerde göz ameliyatını olacak.