Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali 15 Haziran’da başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin 21. Çocuk Tiyatro Festivali, 15 Haziran’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Açıkhava Tiyatrosu’nda başlıyor.

Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali 15 Haziran’da başlıyor

Kadıköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli ve özel etkinlikleri Kadıköylülerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yaz tatiliyle birlikte çocukların heyecanla beklediği etkinliklerden olan Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali, 15 Haziran’da başlıyor.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek festivalde her akşam saat 21:00’de bir oyun sahnelenecek. 26 Haziran’a kadar sürecek festivalde bu yıl toplam 12 oyun seyirciyle buluşacak. Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 21’incisini düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali ile çocuklar, açık havada oyunları seyretmenin keyfini yaşayacak. Katılımın ücretsiz olduğu oyunlar için biletler, etkinlik günü Özgürlük Parkı ana girişteki güvenlik noktasından alınabilecek.

Çocuk Tiyatro Festivali, 15 Haziran Perşembe günü ‘Bully Bully’ oyunu ile başlayacak. Dünyanın farklı bölgelerinde hüküm süren iki büyük liderin karşılaşmasıyla başlayan oyun, komik şarkıların, tartışmaların eşliğinde dostluk temasını eğlenceli bir biçimde işliyor.

Festival programına, https://www.kadikoy.bel.tr/genel/kadikoy-belediyesi-21-cocuk-tiyatro-festivali-15-26-haziran adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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