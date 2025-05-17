Kadıköy D-100’de feci kaza! Kaza anı kask kamerasında

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadıköy D-100’de feci kaza! Kaza anı kask kamerasında

İstanbul Kadıköy D-100’de otomobil, başka bir otomobile arkadan çarptı. 2 kişi hafif yaralandı. Araçlar bariyerlere savrulurken, kaza anı motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Fikirtepe mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde ve şeridinde giden bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrularak bariyerlere çarparken, öndeki otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, aynı istikamette ilerleyen bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpışma ve araçların savrulma anları yer aldı. O anları kaydeden motosikletli ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Kadıköy D-100’de feci kaza! Kaza anı kask kamerasında

Kadıköy D-100’de feci kaza! Kaza anı kask kamerasında

Kadıköy D-100’de feci kaza! Kaza anı kask kamerasında

Kadıköy D-100’de feci kaza! Kaza anı kask kamerasında

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