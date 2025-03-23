Kadıköy, demokrasi için sokağa döküldü!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), gözaltına alınan ve bugün hakkında tutuklama kararı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak yer aldığı cumhurbaşkanlığı ön seçimini bugün (23 Mart Pazar) gerçekleştiriyor. Ön seçim, 81 il ve 973 ilçede kurulan 5 bin 600 sandıkta yapılıyor.

Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede sandıklar kuruldu. CHP il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehaneler, düğün salonları ve spor salonları gibi halkın rahat ulaşabildiği noktalarda oy kullanma işlemi gerçekleşiyor.

KADIKÖY'DE KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ!

İstanbul Kadıköy'de yapılan ön seçime yoğun ilgi gösterilmesi dikkat çekti.

CHP’ye üye olan partililer oy kullanırken, vatandaşlar ise dayanışma sandığına oy kullandı.

Vatandaş akın akın sandığa koştu! CHP'nin seçimi bütün yurtta heyecan yarattı