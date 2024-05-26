Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde zincirleme kaza

Kaynak: DHA
Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde zincirleme kaza

İstanbul Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 sürücü ve evlendirme dairesinin güvenlik görevlisi yaralandı.

İddiaya göre; bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, Mustafa Apayan'ın kullandığı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle gaz pedalı takılı kalan minibüs, önündeki 3 araca çarparak durabildi.

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Kazada iki sürücü ve kazaya karışan araçlardan birinin çarptığı evlendirme dairesinin güvenlik görevlisi yaralandı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra kazaya karışan araçları yolun kenarına çekerek trafiği bir süre tek şeritten sağladı.

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"CAN KAYBI YOK, ÇOK GEÇMİŞ OLSUN"

Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde bir nikaha katılan ve kazaya tanık olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Evet, bir trafik kazası yaşandı. Büyük geçmiş olsun. Zaman zaman böyle kazalar olabiliyor hayatta. Can kaybı yok. Çok büyük geçmiş olsun. Ben de nikaha gelmiştim" ifadelerini kullandı.

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Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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