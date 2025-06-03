Kadıköy Göztepe'de eski eşler arasında sokak kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kadıköy’de E.K, boşandığı eşinden olan 3 yaşındaki çocuğunu görmek için gittiği yerde kavga etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, eski eşi ve ailesini darbeden E.K'yi gözaltına aldı.

Olay, 01 Haziran'da Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.K., 3 yaşındaki çocuğunu almak için boşandığı eşi R.Y.'nin evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışma, aile yakınlarının araya girmesiyle büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, eski eşi ve ailesini darbeden E.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.K., 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan sokak ortasında çıkan kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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