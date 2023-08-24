Kadıköy kalesi yeniden inşa edildi. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente'yi ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarı gol şov yaparak büyük bir zafere imza attı. Sarı lacivertliler, Kadıköy ruhunu tekrar uyandırıp, Kadıköy Kalesi'ni tekrar inşa etti bence bu gece...

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Hollanda temsilcisi Twente'yi ağırladı. Sarı lacivertli temsilcimiz açısından sezonun geride kalan 6 maçında 6 galibiyet vardı. Son oynanan Samsunspor karşılaşmasının zorluk seviyesini gerek teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kalitesi, gerek deplasmanda oynanması ve gerekse de Samsunspor camiasının büyüklüğü açısından ele aldığımda 'en zorlayıcı' sınavlardan biriydi.

Fakat 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin kurduğu kadro ve takım kalitesini en doğru gösterecek mücadele bana göre Twente karşılaşması olacaktı.

TEMPO YAPTIRMAMAYA ÇALIŞTILAR

Maçın ilk düdüğüyle birlikte Twente'nin ortaya koymaya başladığı özgüven ve akıl dolu futbol da bana tahminlerimde haklı olduğumu gösterdi. Ön alan baskısıyla Fenerbahçe'nin üzerine gelen Hollanda ekibi, ilk dakikalarda duran toptan tehlikesini yarattı ve İrfan Can Eğribayat'ın koruduğu kaleye çekilen şut az farkla auta gitti.

Fenerbahçe tarafının en büyük avantajı ise taraftarının neredeyse 1 tane bile boşluk bırakmadan tribünleri doldurması ile verdiği destekti. Twente, etkili bir oyunla maça giriş yapsa da Kadıköy'ün sert atmosferine çabuk uyumlanabilmiş gözükmedi. Konuk takımın kalecisi ve oyuncuları daha 6 dakika dolmadan aut atışlarını geç kullanmaya, oyunu sakinleştirmeye ve doğal olarak Fenerbahçe'ye tempo yaptırmamaya başlamıştı bile...

GOLDE ÇOK BÜYÜK BOŞLUKLAR BIRAKTIK

Ev sahibinde son maçlarda sonradan oyuna dahil olarak gösterdiği performansla fark yaratmaya başlayan Mert Müldür ilk 11'deki yerini almıştı. İsmail Yüksek ilk dakikalardan itibaren sık sık iki stoperin arasına girerek 1. bölgedeki baskıyı kırmaya ve topu 2. bölgeye taşımaya çalıştı. Kendi sol kanadından sıkıntı yaşama potansiyeli yüksek olan Twente karşısında, Ryan Kent sürati ve baskısıyla büyük bir kozdu.

Twenteli oyuncuların özellikle Fred üzerinde bazı önlemler aldığı ve bu önlemleri de sertlikle uygulamaya çabaladığını söylemek gerekiyor... Fenerbahçe kalesine birkaç akın yapan, özellikle kontralarla tehlike yaratacağının sinyallerini veren Twente, merkezden kalabalık gelmeyi tercih etti. Dakikalar 20'yi gössterirken Ugalde, penaltı noktası üzerinde topla buluşup şutunu attı. Yan direkten dönen top yine Ugalde'nin önünde kaldı ve Twente'nin yıldızı ağları havalandırdı: 0-1.

FENERBAHÇE'YE İSYAN EDEBİLEN OYUNCU LAZIM

Golden sonra mental olarak düşen Fenerbahçe'ye karşı akın akın ataklar organize etmeyen başlayan Twente, 23. dakikada öyle bir geldi ki; kaleci İrfan Can Eğribayat, takımını ipten aldı. Ceza sahasında topu bir türlü uzaklaştıramayan sarı lacivertliler, İrfan Can'a sığındı. Başarılı file bekçisi uzaktan gelen şutu bloke ettikten sonra karşı karşıya pozisyonda da rakibine geçit vermedi.

Bu kırılma anı sonrasında oyunu rakip yarı alana yıkmaya başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada Oosterwolde ile golü buldu ve skoru eşitledi. Fenerbahçe dediğin takıma; Tadiç gibi, Fred gibi hem ne yaptığını bilen hem deneyimli hem de isyan eden futbolcu lazım... Fred öyle bir çalım attı ki 31. dakikada rakip ceza alanında, Twenteli oyuncunun belini kırdı âdeta. Rakibi 10-15 saniye toparlanamadı...

FRED BÜTÜN STADYUMU AYAĞA KALDIRDI VE...

Fakat en önemlisi Fred'in attığı o muhteşem çalımdan sonra; kış uykusuna yatmaya başlayan tribünlere yaptığı, "Haydi kendinize gelin!" şeklindeki el hareketi oldu. Tribünler bir anda kendine geldi ve kazanılan üst üste 2 kornerin ikincisinde top ağlarla buluştu.

Oosterwolde gelen ortaya ceza sahasından inanılmaz bir kafa vuruşu yaptı ve ağlar havalandı. Golde ve Fenerbahçe'nin hücum oyununda Szymanski'nin yüksek pozitif etkisi her an kendini gösterdi.

Temsilcimizin baskısı, Twente'yi iyice zorlayıp darlamaya başladı. Dakikalar 43'ü gösterirken Youri Regeer, ceza sahasına yönelmeye çalışan Mert Müldür'e çok sert müdahale etti. Önce sarı kart gösteren hakem, VAR incelemesinin ardından kartın rengini kırmızıya çevirdi ve rakip 10 kişi kaldı. Devreye 1-1'lik eşitlikle gidildi.

ÜST ÜSTE İKİ KOPYALA-YAPIŞTIR GOL!

Soyunma odası dönüşünde Fenerbahçe kendine gelmesi gerektiğinin farkındaydı. Twente kalesine yüklenmeye çabalayan sarı lacivertliler, 60. dakikada Szymanski ile ağları havalandırdı: 2-1. İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ver-kaçı sonrası Osayi'nin müthiş ortasında Szymanski penaltı çizgisi hizasında rakibi affetmedi. Harika bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Yükseliş bununla da bitmeyecekti. 64. dakikada bu kez sol kanatta Ferdi ve Tadiç harika bir ver-kaç yaptı. Ferdi'nin ortasında bu defa İrfan Can Kahveci tam zamanında tam olması gerektiği yerdeydi. İrfan'ın net şutunda meşin yuvarlak tekrar ağlarla buluştu ve Kadıköy bayram havasına büründü: 3-1.

İRFAN CAN KAHVECİ SON NOKTAYI KOYDU

Twente'yi belki de ikinci maç için bile mat edecek hamle; İrfan Can Kahveci'den geldi. Kronometreler 74'ü gösterirken ceza sahasında topla buluşan İrfan, muhteşem bir şut çıkararak farkı 3'e çıkardı ve rakibi nakavt etti: 4-1.

Maçın başlarında skoru korumak ve zaman kazanmak için vakit geçiren Twente, normal sürenin son 10 dakikasında daha fazla gol yememek için vakit geçirmeye başladı. Fenerbahçe açısından gecenin bana göre en önemli konusu ise Kadıköy ruhunun geri dönmüş olmasıydı. Senelerdir evinde yenilmezlik serileri ortaya koyan ancak geçtiğimiz yıllarda bu konuda zorluklar yaşamaya başlayan Fenerbahçe, 'Kadıköy Kalesi'ni yeniden inşa etti!

PENALTI İŞİN KREMASI OLDU...

Günün etkileyici isimlerinden Osayi Samuel, 90+2. dakikada ceza sahasında yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Duşan Tadiç, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve skor 5-1'e geldi. Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak rövanş öncesi çok büyük bir avantaj yakaladı. Taraftarlar stadyumda maç sonu bayram havası estirdi.