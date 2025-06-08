Kadıköy karıştı! Kadına bıçak çekip tehditler savurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadıköy karıştı! Kadına bıçak çekip tehditler savurdu

Kadıköy'de korku dolu anlar yaşandı. Kaza yapan iki sürücü arasında kavga çıktı. Bir sürücü diğer sürücüyü feci şekilde darp etti. Çevredeki bir kadına ise küfreden ve bıçak çekip tehditler savuran sürücünün o anlarda, "Senin boğazını keserim" dediği duyuldu.

Korkunç olay dün akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana geldi. Trafik kazası yapan iki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerine yumruk atarak yere düşürdü.

"SENİN BOĞAZINI KESERİM"

Yerdeki sürücü kalkmaya çalışırken üzerine gelen saldırgan, kalkmaya çalışan kişiyi darbetti.

O sırada çevrede bulunan bir kadın, saldırgana tepki göstererek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine kadına yönelen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla 'Senin boğazını keserim' diyerek kadını tehdit etti.

Ağır küfürler eden saldırgan, yanına gelen arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Darbedilerek yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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