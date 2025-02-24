Kadıköy ve Beşiktaş'ta 2 köpek çapıldı! Kaldırımlardaki elektrik direkleri dehşet saçıyor

İstanbul Beşiktaş'ta 22 Şubat’ta meydana gelen üzücü olayda, yürüyüşe çıkan bir köpek, kaldırımda meydana gelen elektrik kaçağından dolayı akıma kapıldı. Olayda köpek can havliyle sahibini ısırarak yardım istedi. Yaşanan olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, Beşiktaş Akat Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sahibiyle birlikte yürüyüşe çıkan köpek, kaldırımda bulunan elektrik kaçağından dolayı akıma kapıldı. Akım nedeniyle köpek büyük bir şok yaşarken, can havliyle sahibini de ısırarak uzaklaşmak istedi. Köpeğin sahibine de zarar vermesi nedeniyle çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Olay yerindeki vatandaşlar, durumu fark ederek hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Elektrik akımına kapılan köpek, kısa bir süre sonra akımdan kurtarılmasına rağmen, bir süre boyunca kaldırımda can çekişmeye başladı. Vatandaşların yardımlarıyla köpek, bir araca alınarak veteriner hekime götürüldü. Köpeğin sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde köpeğin ve sahibinin zor anları net bir şekilde görülüyor.

Bu tür olaylar, elektrik kaçağının tehlikesine ve insanların çevreye duyarlı olmasının önemine dikkat çekiyor. Elektrik kaçağına karşı alınacak önlemler ve erken fark edilmesi, can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların önüne geçebilir.

2 GÜN ÖNCE DE İDDİA EDİLMİŞTİ!

Yine iki gün önce de İstanbul Kadıköy'de sahibi tarafından gezintiye çıkarılan bir köpeğin kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik çarpması sonucu öldüğü iddia edilmişti.

İZMİR'DE 2 CAN ALMIŞTI!

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma sürerken, bilirkişi elektrik kaçağının kaynağını araştırmıştı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulunmuştu.

Hayatını kaybedenlerin 44 yaşında İnanç Öktemay ve 22 yaşında Özge Ceren Deniz olduğu öğrenilmişti.