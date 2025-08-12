Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Yeni transferler tur için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Feyenoord'u konuk edecek.
İlk maçı Hollanda'dad kaybeden sarı lacivertliler, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.
İki takımın ilk 11'i şöyle:
Fenerbahçe: İrfan, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran
Feyenoord: Wellenrether, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Ueda, Sauer
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, rövanş maçında Feyenoord'u iki farklı mağlup etmesi halinde rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek.
Mücadelenin 90 dakikası Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetiyle tamamlanması halinde uzatmalara geçilecek. Uzatmalar da sarı-lacivertlilerin tek farklı üstünlüğüyle sonuçlanırsa penaltı atışları, turu geçen takımı belirleyecek.
Beraberlik ve Feyenoord galibiyetinde ise Hollanda temsilcisi tur atlayan taraf olacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u geçerse Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.
Nice-Benfica eşleşmesinin ilk maçı, Portekiz ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.