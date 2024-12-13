Kadıköy'de 2 emlakçı arasında silahlı çatışma: 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kadıköy'de iki emlakçı arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay 15.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak üzerindeki 8 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

istanbul-kadikoyde-2-emlakci-arasinda-468358-138450.jpg

İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki emlakçı konuşmak için bir müteahhitin ofisinde buluştu.

istanbul-kadikoyde-2-emlakci-arasinda-468359-138450.jpg

Konuşma sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da belindeki tabancayı çekti. İsimleri öğrenilemeyen 2 emlakçının da birbirine ateş ettiği çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti.

istanbul-kadikoyde-2-emlakci-arasinda-468357-138450.jpg

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ofiste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı

Son Haberler
Müsavat Dervişoğlu'ndan çağrı: Esat gitmiştir misafirlik bitmiştir
Müsavat Dervişoğlu'ndan çağrı: Esat gitmiştir misafirlik bitmiştir
AKP’li eski başkan hakkında flaş karar. 6 Şubat depremlerinde 26 kişi can vermişti
AKP’li eski başkan hakkında flaş karar. 6 Şubat depremlerinde 26 kişi can vermişti
Yük asansörü boşluğuna düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı
Yük asansörü boşluğuna düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı
Kartınızdaki tüm paralar silinecek. Acele edin! Son tarih belli oldu
Kartınızdaki tüm paralar silinecek. Acele edin! Son tarih belli oldu
Son yağışlar İstanbul'daki barajları nasıl etkiledi? iSKİ açıkladı
Son yağışlar İstanbul'daki barajları nasıl etkiledi? iSKİ açıkladı