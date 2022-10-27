Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3-0 geri düştüğü maçta nasıl hayata döndüğünü açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Sarı lacivertliler, Gouiri (2) ve Terrier’in gollerine, Valencia, Zajc ve Emre Mor ile yanıt verip lider kaldı. Maç âdeta Rennes ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın kopyası gibiydi.

“Kadıköy düştü” dediler ama Fenerbahçe 3-0’dan geri gelip buna izin vermedi! UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes’i konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, 90 dakikanın son anlarında 3-0 geriden gelerek 3-3’lük beraberlik ile hanesine 1 puan yazdırmayı bildi.

‘KENDİ SİLAHLARIYLA’ VURDULAR

Eşsiz bir atmosfer altında görücüye çıkan teknik direktör Jorge Jesus’un öğrencileri, zorlu mücadelede hep ‘kendi silahlarıyla’ vuruldu. Rennes’in Fenerbahçe’yi iyi okumuş olduğu; ilk yarı ve neredeyse maç boyunca top hakimiyetini rakibine bırakıp boşlukları kovalamasından anlaşılıyordu.

İLK GOL ÇOK ERKEN GELDİ

Genelde Jorge Jesus Fenerbahçesinin taktiğidir; rakibi üzerinde erkenden hegemonya kurup onu daraltan ön alan presiyle skor üretmek…

Ancak bu kez Rennes bunu başardı. Gouiri, Kadıköy’deki umutlara 5. dakikada gölge düşürdü: 1-0.

İKİNCİ DARBE GECİKMEDİ

Taraftar ve oyuncular bir tür uyanış yaşayıp Rennes’e karşılık vermeyi isterken işler iyice sarpa sardı.

Fenerbahçe bir anda, bu kez dakikalar 16’yı gösterirken tekrar kalesinde golü gördü. Terrier, sarı lacivertli savunma ve Altay Bayındır’ı affetmedi: 2-0.

FARK 3 OLUNCA HAVLU ATILMADI AMA…

Top hakimiyetini, rakip kaleye gidiş kanallarını, çekilen isabetli şut ve pas üstünlüğünü elinde bulunduran Fenerbahçe; Rennes’in direkt dikine oyunla sonuca giden, kanatları efektif kullanan, savunmasına yüksek oranda baskı yaratan şok preslerine yenik düştü.

30’da Gouiri, bir kez daha sarı lacivertli temsilcimizin ağlarını havalandırdı ve fark iyice arttı: 3-0. Fenerbahçe havlu atmasa da ilk cephede büyük darbe yedi.

VALENCIA UMUTLARI YEŞERTTİ

Fenerbahçe devre sona ermeden 42. dakikada İrfan Can’ın ortasında Valencia’nın kafa vuruşu ile farkı 2’ye indirdi: 3-1.

İkinci yarının başlarında gelebilecek bir gol temsilcimiz için çok güzel anlamlar yaratabilirdi ancak buna da Rennes’in tecrübesi izin vermedi.

ZAJC İLE ‘GÜNEŞ’ DOĞAR MI?

Maçın geri kalanında hep deneyen ama bir türlü sonuca gidemeyen Fenerbahçe, muhteşem bir frikik golü atan Zajc’ın 82’deki dopingi sayesinde, “Güneş yeniden doğar mı?” dedi.

“Kalan dakikalarda ne yapılırsa yapılsın Rennes’in duvarı aşılamaz” denilirken Emre Mor, güneş gibi doğdu. Crespo, ikinci golün şokunu atlatamayan Rennes oyuncularından topu çaldı ve Emre ağları sarsıp skoru eşitledi: 3-3. Jesus’un takımı asla pes etmeyip liderliğini korumayı başardı.

SIRADAKİ MAÇ 30 EKİM PAZAR GÜNÜ

Yoluna iki kulvarda birden devam eden Fenerbahçe, sıradaki maçında Süper Lig’in 12. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.

Sarı lacivertliler, rakibi ile 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saatler 20:00’yi gösterirken karşı karşıya gelecek.