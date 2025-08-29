Kadıköy'de 8 katlı binada korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi



Yangın, saat 18.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak'ta 8 katlı bir apartmanın 7'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede en üst kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.