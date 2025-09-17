Kadıköy’de ağaca çarpan otomobil takla attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, park edilmiş motosiklet ve ağaca çarparak devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 03.00 civarında Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nde yaşandı. İ.A.'nın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki bir motosiklete ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araç ve motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.

