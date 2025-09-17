Kadıköy’de ağaca çarpan otomobil takla attı

Kaza, saat 03.00 civarında Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nde yaşandı. İ.A.'nın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki bir motosiklete ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araç ve motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.