Kadıköy’de apartman dairesi alevlere teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadıköy’de apartman dairesi alevlere teslim oldu

Kadıköy'de 6 katlı apartmanın 5. katında yangın çıktı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, 09.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'nde üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve sirayet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyet alırken, itfaiye ekipleri yanan daireye içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken apartmanda bulunan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yanan daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangının meydana geldiği Kuşdili Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kadıköy’de apartman dairesi alevlere teslim oldu

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