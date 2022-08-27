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Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu

Kadıköy’de yaşadığı apartmanda görevli olan bir kişi evinde ölü bulundu. Şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 04:32
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Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu

Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesinde meydana geldi. Bir apartmanda görevli olarak çalışan, isminin Yahya olduğu öğrenilen 41 yaşındaki kişiyi dairesinde hareketsiz şekilde gören komşusu durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu, şahsın intihar ederek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Savcının incelemesinin ardından şahsın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Savcı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, meraklı vatandaşlar binanın önünde kalabalık oluşturarak dakikalarca polisin çalışmasını izledi.

Mahalle sakini Berkay Güler, ”Tam olarak tanımıyorum. Duyduğum kadarıyla buralarda çalışan birisi. Aşağıda lokantada çalışıyor galiba. Olay yakın zamanda oldu, 1 saat içerisinde. Polisler geldi, olay yeri inceleme de burada apartmanın içerisinde olmuş olay. İntihar etmiş maalesef” dedi. (İHA)

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