Kadıköy'de Avrupa sahnesi: Fenerbahçe-Nice maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice’i ağırlayacak.
Chobani Stadyumu'nda saat 19.45’te başlayacak mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Grubun ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy’de kazanarak Avrupa’daki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. Süper Lig’de son olarak Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa arenasına moralli çıkacak.
TALISCA DÖNDÜ, TEK EKSİK DURAN
Fenerbahçe’de kritik karşılaşma öncesinde tek eksik Jhon Duran. Kolombiyalı golcü bir süredir takımla çalışmıyor ve kadroda yer almayacak.
Dinamo Zagreb karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ise kadroya dönüyor. Brezilyalı yıldız, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KADROSU
Fenerbahçe’nin UEFA listesinde yer alan isimler:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.
FENERBAHÇE-NICE MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, A. Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Nene, Kerem, En-Nesyri
Nice: Diouf, Bah, Mombito, Mendy, Clauss, Sanson, Vanhoutte, Bard, Diop, Cho, Moffi