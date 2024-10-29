Kadıköy’de başlayan kortej Edirnekapı Şehitliği’nde bitti

Kaynak: DHA
Kadıköy’de başlayan kortej Edirnekapı Şehitliği’nde bitti

Kadıköy'de Türkiye Motosiklet Platformu tarafından 'Cumhuriyet Bayramı motosiklet korteji' düzenlendi. Bağdat Caddesi’nden başlayan motosiklet korteji Edirnekapı Şehitliği'ne kadar devam etti.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Motosiklet Platformu tarafından 'Cumhuriyet Bayramı Motosiklet Korteji' düzenlendi. Bağdat Caddesi’nden başlayan motosiklet korteji Edirnekapı Şehitliği'ne kadar devam etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Motosiklet Platformu tarafından 'Cumhuriyet Bayramı motosiklet korteji' düzenlendi. Korteje katılanlar Bağdat Caddesi’nden başlayarak kortejle beraber ilerledi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen motosikletler Bağdat Caddesi boyunca korna çalarak ilerledi. Caddede yürüyenler ve kortej geçişini izleyenler ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe alkışlarla destek verdi.

'KUTLAMAYA GELDİK'

Caddedeki kutlamalara Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gelenler Cumhuriyetin 101. yıldönümünü coşkuyla kutladı. Kutlama için caddeye gelenler arasında tavşanı Lola'yı getiren bir vatandaş ise, "Bugün Lola ile geldik burada en güzel şekilde kutlamak için. Caddebostan'da kutlamaya geldik" dedi. Lola kutlamalar için caddeye gelenlerin ilgi odağı oldu.

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