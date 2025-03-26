Kadıköy’de bu cadde tehlike oluşturuyor!

Kadıköy Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesinde sık sık yaşanan kazalar bölge sakinlerini adeta canından bezdirdi. İddiaya göre, kimi sürücüler yol ortasında bulunan ağacı fark etmeyip kaza yaparken kimileri ise hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapıyor.

Kazaların yaşandığı alanda şans eseri yayaların olmaması muhtemel bir faciayı önlerken son zamanlarda yaşanan 4 farklı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Bölge sakinleri ise caddede trafik düzenlenmesinin yapılmasını ve daha fazla önlem alınmasını istiyor.

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"İNSAN DOĞASI GEREĞİ YOLDA AĞAÇ BEKLEMİYOR"

Mahalle esnaflarından Cenk Arık, ağaç nedeniyle kazaların yaşanabildiğini ifade ederek, "Her gün olmasa da sürekli kaza yaşanıyor. Tabii ki ağaçları koruyalım; biz de kesilmesine karşıyız. Ancak belediye ya da karayolları, gerekli tedbirleri alarak ışıklandırma yaptı. Buna rağmen, insan doğası gereği yolda ağaç beklemiyor.

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Hepimiz zaman zaman araç kullanırken dalgınlık yaşayabiliyoruz. Elbette trafikte telefona bakmamak gerekiyor ama bir anlık dalgınlıkla telefona göz atmak bile kazalara sebep olabiliyor. Yolda ağaç algısı olmadığı için sürücüler, son anda fark ettiklerinde ani bir refleksle aracı kurtarmaya çalışıyor. Bu yüzden kazalar genellikle belli noktalarda meydana geliyor. Özellikle akşam saatlerinde bu kazaların arttığını görüyoruz" dedi.

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"EN AZINDAN BİR HIZ KESİCİ TÜMSEK YAPILABİLİR"

Hız kesici bir tümseğin yapılarak önlem alınabileceğini söyleyen Arık, "Buraya hız kesici bir tümsek yapılması gerekiyor. Bugüne kadar ölümcül bir kaza yaşanmamış olması büyük bir şans. Ayrıca, burada bir okul bulunuyor. Yaya trafiği açısından da aktif bir bölge.

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Okuldan geç çıkan öğrenciler veya antrenmandan dönen çocuklar buradan yürüyor. Allah korusun, şu ana kadar büyük bir facia yaşanmadı. Maddi hasarlı kazalar meydana geldi" diye konuştu.

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