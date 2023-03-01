Fenerbahçe taraftarı gece yarısı Kadıköy’de ‘diktatör’ pankartı açtı

Yaşanan deprem felaketinden sonra hükümetin yanlış politikaları birçok kesim tarafından eleştirilmişti. Bu eleştirilerin arasında en sert olanlar ise futbol tribünlerinden geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarına ‘hükümet istifa’ tezahüratlarının yapılması tartışmalara sebep olmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli maçların seyircisiz oynanmasını teklif etmişti.

Dün oynanan Batman Petrolspor-Siirtspor hazırlık karşılaşmasında da tribünlerin ‘hükümet istifa’ şeklinde tempo tuttuğu görüldü.

‘’DİKTATÖRLER YENİLİRSE SONLARI OLUR’’

Yapılan protestolardan sonra dün Kayseri İl Güvenlik Kurulu bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçına deplasman seyircilerinin alınmayacağını açıkladı. Yeniden ‘hükümet istifa’ protestosu yapılmasından korkan yetkililer böyle bir kararla tepkiyi bastırabileceklerini düşündüler. Ancak dün gece Kadıköy’de protestolar devam etti. Bir grup Fenerbahçe taraftarı stadyumlarının önünde açtıkları pankartta ‘diktatör’ vurgusu yaparak, ‘biz yenilirsek kalkar yine deneriz, diktatörler yenilirse sonları olur’ yazarak çok sert bir mesaj verdiler.