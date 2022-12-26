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Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı

Kadıköy'de taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde emniyet kemeri takmaya sürücülere 196 lira ceza kesildi

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:23
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Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı

Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler, ayrıca sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik denetimini yaptı. Emniyet kemeri takılı olmayan 12 taksi şoförüne 196'şar lira ceza kesildi. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen taksilerden bazılarında ikaz sesini susturan 'toka' adı verilen aparat olduğu, bir taksicinin ise ikaz sesini kesmek için yolcu koltuğundaki kemeri, kendi emniyet kemerine taktığı görüldü.


Ceza kesilen bir şoför, "Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesildi. 10 saat zor oluyor, takacağız artık yapacak bir şey yok" diye dedi.
Yolcu koltuğu kemerini kendi kemer yerine takan taksici, "Kemer takılı olmadığı için cezai işlem uygulandı. Evet düzeltiyoruz doğru koltuğa takıyoruz" diye konuştu. Başka bir şoför ise "Yolcu aldıktan sonra valizini yüklerken unuttuk o yüzden. Gerekli cezayı hak ettik ve yedik. Sorun yok" şeklinde konuştu.

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