Kadıköy'de En-Nesyri şov! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe kendi sahasında Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir'le karşılaştı.

90’ Gol… Fenerbahçe 3-1 Başakşehir (En-Nesyri)

89' Çağlar'ın kendi yarı alanından hücum bölgedeki Dzeko'ya yükselttiği topta savunmada Hamza araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

88' Başakşehir'de Berat ve Davidson yerine Pelkas ile Patryk Szysz oyuna dahil oldu.

87' Szymanski, orta alanda Kemen'e faul yaptı.

85' Filip Kostic'in sol kanattan açtığı orta savunmada Hamza'ya çarparak dışarı gitti. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

74' Dusan Tadic, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasından kafa vuruşunu yapan En Nesyri, kaleci Deniz'in sağından topu ağlarla buluşturdu.

74’ Gol… Fenerbahçe 2-1 Başakşehir (En-Nesyri)

71' Mert Müldür, kendi yarı alanının sol tarafında Davidson'a faul yaptı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

67' Çağlar Söyüncü, orta alanda Crespo'ya faul yaptı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

66' Başakşehir'in kalecisi Deniz, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

59’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Başakşehir (Piatek)

58' Başakşehir, orta sahanın solundan üst üste taç atışları kullandı.

55' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ile İrfan Can Kahveci'nin yerlerine Saint Maximin ve Dusan Tadic oyuna dahil oldu.

54' Oğuz'un tedavisi saha içinde halen devam ediyor...

52' Oğuz kendi yarı alanının sağında Kemen'e yaptığı müdahalenin ardından kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

50' Orta alanda Szymanski, sol kanatta Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun bekletmeden içeriye çevirdiği topta savunma Oğuz Aydın'dan önce araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

48' İrfan Can Kahveci'nin ceza saha yayından sol ayak içiyle çektiği şut kalenin üstünden az farkla dışarı gitti.

46' Başakşehir'de Deniz Türüç yerine Hamza Güreler oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Başakşehir

45' Szymanski, sol kanattan topu taşıyarak kaleciyle baş başa kaldı.Opoku'nun kayarak müdahalesi sonrası top kaleci Deniz'de kaldı.

45' Deniz Türüç, orta alanın solunda Osayi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45' VAR'dan gelen uyarıyla Opoku, Dzeko'ya topsuz alanda yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

45' Amrabat ve Opoku yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü.

44' Edin Dzeko ve Opoku aralarındaki gerginlik arttı.

42' Szymanski, orta alandan ceza yayı solundaki Dzeko'ya yerden pasını verdi. Dzeko'nun sağ ayak içiyle yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluştu.

42’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Başakşehir (Dzeko)

41' Amrabat, orta alanda Crespo'ya faul yaptı.

40' Başakşehir'de Berat, orta alanda Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

38' İrfan Can'ın sağ kanattan açtığı ortada arka direkte Çağlar kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz topu harika kurtararak top dışarı çıktı. Fenerbahçe, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

37' Szymanski'nin sağ kanattan ceza yayında bulunan Dzeko'ya verdiği pasta Dzeko ceza sahası içine hareketlenen Szymanski'ye bir kez daha pas vermek istedi fakat savunmada Opoku araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

36' Deniz Türüç, kendi yarı alanının solunda hava topu mücadelesinde Dzeko'ya faul yaptı.

34' Davidson'un sol kanatan arka direğe açtığı ortada Deniz Türüç kaleye yakın mesafeden topa dokunamadı. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

33' Crespo, orta alandan Piatek'e derin bir top gönderdi. Fakat top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

32' Fenerbahçe'de Livakovic yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu.

31' Livakovic, kendini bir kez daha yere bıraktı.

28' Livakovic kendini yere bıraktı. Hakem Ozan Ergün sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

27' Oğuz Aydın, penaltı noktasının sol tarafından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top uzak direğe çarparak dışarı gitti.

26' Fred'in orta alandan ceza sahasına gönderdiği topa Osayi, ceza sahası içinde tek dokunuşla müdahale etti ve topu ceza yayı üzerindeki Džeko ile buluşturdu. Džeko'nun bekletmeden yaptığı vuruşunu kaleci Deniz kurtardı. Bu pozisyonun ardından Fenerbahçe bir köşe vuruşu kazandı.

24' Fred, sol kanattan topu ceza yayının az gerisinde bulunan Amrabat'a aktardı. Amrabat'ın sağ ayak üstüyle çektiği şut savunmaya çarparak dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

22' Kostic'in sol kanattan yaptığı ortada, Dzeko ön direkte topa dokundu. Ancak meşin yuvarlak ters kanada açıldı ve orada hiçbir oyuncu topa müdahale edemedi.

21' Ba, orta alanda Dzeko'ya faul yaptı.

19' Oğuz Aydın'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada top kaleci Deniz'in kucağında kaldı.

18' Başakşehir, orta alanın sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

14' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Amrabat, topu çizgiye sürerek ortalamak istedi fakat savunma araya girerek top dışarı çıktı. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13' Lima, kendi ceza sahasının sağ tarafında Fred'e faul yaptı. Fenerbahçe, Kostic ile serbest vuruş kullanacak.

12' Lima, ora alanda Szymanski'ye faul yaptı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

9' Kostic'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada savnmada Ba topu sektirdi fakat takım arkadaşı Opoku, Ba'dan seken topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

8' Çağlar Söyüncü, orta alanda Piatek'e faul yaptı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

4' Szymanski'nin sol kanattan ceza sahasına açtığı orta ters kanata açıldı. Orada bulunan Osayi Samuel takım arkadaşı Dzeko ile duvar pası yapmak istedi fakat top dışarı çıktı. Başakşehir, kale vuruşu kullanacak.

2' Başakşehir, rakip ceza sahasının sol tarafından kullandığı taç atışı sonrasında Crespo, penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi fakat Deniz Türüç'ün Crespo'ya verdiği pas ofsayt olarak değerlendirildi.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, İrfan Can, Dzeko

Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek