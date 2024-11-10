Kadıköy'de faciadan dönüldü! İETT otobüsü bariyere ok gibi saplandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadıköy'de faciadan dönüldü! İETT otobüsü bariyere ok gibi saplandı

İstanbul Kadıköy’de, durağa yanaşırken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir İETT otobüsü, bariyere ok gibi saplandı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 3804 plakalı Şevket K. yönetimindeki İETT otobüsü, Acıbadem Metro Durağı’na yaklaşırken şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

BARİYERE OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüsün ortasına kadar saplandı. Otobüste bulunan 5 yolcu da şans eseri yara almadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise otobüse saplanan bariyerleri çıkarmak için çalışma başlattı.

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OTOBÜS KALKTI TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık yarım saat süren bu çaba sonucunda otobüsü saran bariyerler ekipler tarafından kaldırıldı. D-100 Karayolu, Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy'de faciadan dönüldü! İETT otobüsü bariyere ok gibi saplandı

Kadıköy'de faciadan dönüldü! İETT otobüsü bariyere ok gibi saplandı

Kadıköy'de faciadan dönüldü! İETT otobüsü bariyere ok gibi saplandı

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