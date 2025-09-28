Kadıköy'de Fenerbahçe'den Sadettin Saran'a 3 puanla 'merhaba'

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Antalyaspor’u konuk etti. Saran döneminde ligde Kasımpaşa ile berabere kalan ve Avrupa’da Dinamo Zagreb’e mağlup olan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de çıkış aradı.

Beklenen oyunu sahaya yansıtamasa da 65. dakikada Talisca’nın penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe, maçın son bölümünde oyuna giren Szymanski’nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 15’e yükselterek 7. hafta sonunda ikinci sırada yer aldı.

SZYMANSKI'DEN İLK GOL

Karşılaşmada oyuna son dakikalarda dahil olan Szymanski ayağının tozuyla Süper Lig'deki ilk golünü attı. Polonyalı futbolcu, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynanan mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

Antalyaspor'a karşı son 10 lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe rakibiyle oynadığı son 7 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, son 10 maçtaki karşılaşmalarda 20 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisine karşı galibiyet serisinde son maçlarda kalesini de gole kapattı. 17 Eylül 2023'te Kadıköy'de oynanan ve ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile biten mücadele sonrasındaki 4 maçta da Fenerbahçe, gol yemeden kazandı.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri

Antalyaspor: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiya, Hasan Yakub, Van de Streek, Storm, Giannetti

FENERBAHÇE 1-0 ANTALYASPOR

1' Hakem Ali Yılmaz'ın ilk düdüğüyle zorlu 90 dakika başladı.

3' İlk şut Fenerbahçe'den: Archie Brown'un ortasında En-Nessyri arka direkte kafayı vurdu. Ancak top Cuesta'nın kucağında kaldı.

5' Fenerbahçe maça baskılı başladı. İlk dakikalarda rakip sahada top çeviren Fenerbahçe'de Talisca ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Cuesta üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

19' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Nene'nin ceza sahası içerisinden çektiği şutta Cuesta gole izin vermedi.

24' Antalyaspor'da zorunlu değişiklik: Abdülkadir Ömür oyun durduktan sonra kendini yere bıraktı. Sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün yerine Samuel Ballet oyuna dahil oldu.

25' Ceza sahası yakınlarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu şutunda barajı aştı ancak Cuesta'yı geçemedi.

31' Hasan Yakup'un hatasında Asensio gole çok yaklaştı ancak Cuesta bir kez daha erken kalesini terk ederek pozisyonu önledi.

35' Talisca'nın uzaktan sert şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

36' Archie Brown topla birlikte merkeze doğru katettikten sonra sağ ayağıyla kaleyi düşündü. Ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.

40' Sarı kart! Antalyaspor'da Safuri topu kaptırdıktan sonra İsmail Yüksek'i çekip indirdiği için sarı kart gördü.

41' Maçın en net pozisyonu! Genç oyuncu Yakup, Fenerbahçe savunmasını eksik yakaladı. Pasında topla buluşan Storm ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak şutunda Ederson'dan seken topu Oosterwolde çizgiden kornere uzaklaştırdı.

45' Uzaktan sert bir şutla şansını deneyen İsmail Yüksek çerçeveyi tutturamadı.

İlk Yarı Sonucu: Fenerbahçe 0-0 Antalyaspor

49' Cuesta kalesinde devleşti. Nene'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta Cuesta güçlükle topu çeldi. Seken topu En-Nessyri tamamlamak istedi ama Cuesta bir kez daha gole izin vermedi.

52' Sarı kart! Fenerbahçe'de Oosterwalde sarı kart gördü.

55' Sarı kart! Antalyaspor'da oyuna sonradan giren Samuel Ballet sarı kart gördü.

56' Talisca ceza sahası yayının üzerinden çektiği şutta isabeti bulamadı.

62' Nene'ye yapılan müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.

63' Sarı kart! Bünyamin Balcı'ya itirazdan dolayı sarı kart çıktı.

65' GOL! Beyaz noktanın başına geçen Talisca penaltı vuruşunu gole çevirdi.

66' Semedo'nun ortasında En Nessyri kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı gitti.

67' Antalyaspor'da iki oyuncu değişikliği: Soner ve Hasan Yakup kenara geldi. Ceesay ile Boli oyuna dahil oldu.

77' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği: En-Nessyri ve Kerem oyundan çıkarken İrfan Can ile Cenk Tosun oyuna girdi.

80' Antalyaspor'da iki oyuncu değişikliği: Storm ve Bünyamin oyundan çıkan isimler. Doğukan Sinik ile Samet Karakoç oyuna girdi.

84' Doğukan Sinik uzaklardan kaleyi yokladı. Şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

85' Asensio, ceza sahası önünde çektiği şutta isabeti bulamadı.

86' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği: İsmail Yüksek ile Talisca kenara gelirken Fred ve Szymanski oyuna girdi.

90' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği: Nene yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

90+2' GOL! Archie Brown'un ortasından maça kurtarışlarıyla damga vuran Cuesta topu elinden kaçırdı. Arka direkte pozisyonu takip eden Szymanski farkı 2'ye çıkardı.

Maç Sonucu: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor