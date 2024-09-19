Kadıköy'de gece yarısı kaza: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kadıköy'de gece yarısı kaza: 4 yaralı

Kadıköy'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kadıköy'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 01.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde seyir halindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobillere çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle caddede yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekilerek yol trafiğe tekrar açıldı.

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