Kadıköy'de gerçeğinden farksız deprem tatbikatı

Büyük yıkıma neden olan ve en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin 2’nci yılı geride bırakılırken Kadıköy Belediyesi ilçede geniş çaplı bir deprem tatbikatı düzenledi. İstanbul’da 7.3 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiği varsayımına dayanarak düzenlenen tatbikat kapsamında kriz masası toplandı ve enkaz altında 8 kişinin bulunduğu binaya müdahale gerçekleştirildi. Kriz masasının ardından enkaz alanına gelerek çalışmaları takip eden Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı,“Bir afet anında hızlı bir şekilde aksiyon alıp, en az hasarla atlatmak istiyoruz. Ama, hedefimiz aslında deprem günü değil, depremden önceki süreçleri hızlandırarak en az şekilde hasar almasını sağlamak. Kadıköy olarak, bu konudaki yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz” açıklamasında bulundu. Kösedağı ayrıca, vatandaşlara Kadıköy Afet Gönüllüsü olmaları yönünde çağrıda bulundu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Gaziantep-Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne yaklaşırken Kadıköy Belediyesi ilçede kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenledi. Kadıköy İlçesi Afet Müdahale Planı kapsamında, Kadıköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Afet Yönetim Bürosu koordinasyonuyla hazırlananan ve ilçedeki tüm görevli kurumların katılımı ile yapılan tatbikat Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı yönetiminde gerçekleştirildi.

KRİZ MASASI TOPLANDI

Saat 13.30'da 7.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bir senaryo ile gerçekleştirilen tatbikat, kriz masasının toplanmasıyla başladı. İlçedeki AFAD Kriz Merkezi olarak belirlenmiş olan Atatürk Fen Lisesi bahçesinde oluşturulan kriz masası Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı yönetiminde, Kadıköy Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsa Özayaşlıol ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayedaş, Kadıköy İtfaiye Amirliği, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD, Kadıköy İlçe Tarım Müdürlüğü, Kadıköy Kızılay, Kadıköy Nüsuf Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Tatbikatta enkazda bulunan 8 kişi kurtatıldı

Tatbikatın diğer ayağı olarak ise, Zühtüpaşa Mahallesinde kentsel dönüşüm için yıkılacak olan bir binada kontrollü yıkım gerçekleştirilmesiyle tatbikat alanı haline getirilen enkazda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında 8 kişi enkazın çeşitli yerlerinde konumlandırıldı. Tatbikatın gerçeğe yakın olması amacıyla, enkazda bulunanların yerleri tatbikata katılan ekiplere söylenmedi.

116 ARAMA KURTARMA PERSONELİ, 167 GÖREVLİ, 3 KÖPEK GÖREV ALDI

İstanbul AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirilen enkaza müdahale tatbikatında, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK-Kadıköy), İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası Arama Kurtarma Takımı ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ve Marmara Üniversitesi Arama Kurtarma Takımı (MÜSAR) ekiplerinden, orta ve ağır seviye akredite olmuş 116 arama kurtarma personeli görev aldı. BAK-Kadıköy ekibinden Lena ve Coco ile İstanbul İtfaiyesi ekibinden Alex isimli 3 arama kurtarma köpeği de tatbikata katıldı. Ayrıca, Kadıköy Belediyesi’nin, olası afetler konusunda ilçedeki farkındalığı artırmak, mahallelerde eğitimli ve örgütlü çalışma ekipleri oluşturmak amacıyla yürüttüğü “Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi” kapsamında BAK-Kadıköy tarafından eğitimleri gerçekleştirilmiş olan 167 Kadıköy Afet Gönüllüsü de tatbikata katıldı. Kadıköy Belediyesi’ne ait 1 mobil aşevi TIR’ı, 1 mobil fırın TIR’ı, 1 mobil ikram aracı, 1 mobil tuvalet ve 1 ambulans da tatbikat alanında bulunduruldu.

İLK MÜDAHALEYİ KADIKÖY AFET GÖNÜLLÜLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik ilk müdahale mahalle gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi. Depremin gerçekleşmesinden yaklaşık 15 dakika sonra enkaz alanında toplanan gönüllülerin çalışması sonucunda 4 kişi enkazdan çıkarıldı. Mahalle gönüllülerinin çalışmalarının ardından itfaiyeye bağlı keşif ekibi alana gelerek keşif çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra ise, akredite arama kurtarma ekiplerinin enkaz alanına sevki gerçekleştirildi.

KÖSEDAĞI: BİZİM HEDEFİMİZ DEPREM ÖNCESİNDE HAZIR OLMAK

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da, kriz masası toplantısının ardından enkaz alanına gelerek çalışmaları takip etti. Alana gelen Kösedağı, BAK-Kadıköy yetkilisinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kösedağı, tatbikat kapsamında oluşturulan kriz masasının da başarılı geçtiğini söyleyerek, "Umarım gerçek depremde de bu kadar hazır olacağız. Ama, bizim hedefimiz deprem öncesinde hazır olmak. Kadıköy zaten 10 yıldır bir kentsel dönüşüm sürecini yaşıyor. Hatta, vatandaşlarımız da kzııyor bu inşaatlardan dolayı ama bu çektiğimiz "çileyi', gerçek depremden sonra daha iyi anlayacağız" şeklinde konuştu.

"ÜLKE OLARAK 6 ŞUBATTAN ÇIKARDIĞIMIZ ÇOK FAZLA DERS VAR"

Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kösedağı, 6 Şubat depremine ilişkin, “O günü hala dün gibi hatırlıyoruz ve ülke olarak o günden çıkardığımız çok fazla dersler var” diyerek şöyle konuştu:

“Çok kapsamlı bir tatbikat içerisindeyiz. Biz buraya AKOM merkezinden geldik. Orada 21 paydaşımızın olduğu yani bir deprem anında masada olması gereken herkesin olduğu bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Şu anda burada sahada, gerçek bir enkazda bir arama kurtarma gerçekleştireceğiz ilgili birimlerimizle.

"6 BİN BİNAYI YIKTIK VE BAŞTAN YAPTIK"

Biz Kadıköy Belediyesi olarak deprem gerçeğinin yıllardır farkındayız ve bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Eski bir yapılaşmaya sahibiz bu yüzden yaklaşık 10 yıldır ciddi bir kentsel dönüşüm içerisindeyiz Kadıköy’de. Yaklaşık 6 bin binamızı yıktık ve baştan yaptık vatandaşlarımızla beraber. Bunu bu dönem hızlandırarak devam ediyoruz.

"HEDEFİMİZ ASLINDA DEPREM GÜNÜ DEĞİL, DEPREMDEN ÖNCEKİ SÜREÇLERİ HIZLANDIRMAK"

Deprem zor bir süreç. Canlarımız yanıyor. Buradaki amacımız, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem süreci en az hasarlı şekilde atlatmak. Hep söylüyoruz, depremin partisi olmaz; deprem bir afettir ve afet zamanında bütün herkes afetten en az hasarı almak için uğraşır. Bir afet anında hızlı bir şekilde aksiyon alıp, en az hasarla atlatmak istiyoruz. Ama, hedefimiz aslında deprem günü değil, depremden önceki süreçleri hızlandırarak en az şekilde hasar almasını sağlamak. Kadıköy olarak, bu konudaki yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz.

"VATANDAŞLARIMIZI KADIKÖY AFET GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Hedefimiz bu dönem sonuna kadar, Kadıköy’ün bin 307 sokağında 1 tane afet gönüllüsünün olması. Deprem zamanında irtibat, saha yönetimi çok değerli, sahadan doğru haberi almak çok önemli. Bunu sağlamak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda 400 kişiye sertifika verdik Kadıköy deprem gönüllüsü diye. Vatandaşlarımızı BAK üzerinden Kadıköy Afet Gönüllüsü olmaya davet ediyorum."

ENKAZ ALTINDA BULUNANLARIN YERİNİ ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ TESPİT ETTİ

Gönüllülerin müdahalesinin ardından saat 15.30’da BAK-Kadıköy, İstanbul İtfaiyesi, MAG-AME ve MÜSAR ekipleri alana geldi. Enkazda bulunan kişilerin kurtarılması için harekete geçen ekipler koordineli bir çalışma yürüttü. Müdahale, binanın etrafına güvenlik şeridi çekilmesinin ardından özel eğitimli arama kurtarma köpeklerinin yer tespitiyle başladı. Enkaz üzerinde dolaşan köpeklerin tespit ettiği noktalar işaretlenerek çalışmalara başlandı. Köpeklerin yer tespitinin ardından alanda sessizlik sağlayan arama kurtarma ekipleri, enkazda bulunan kişilere “Sesimi duyan var mı?” çağrısında bulundu.

Yer tespitinin yapılmasının ardından enkaz altında bulunanların kurtarılması çalışmalarına başlandı. Enkazdan çıkarılan depremzedeler sedyeye konularak, oluşturulan insan koridoruyla enkaz dışına taşındı. Binanın merdivenleri yıkılması sonucu 3. katta mahsur kalmış olan depremzedeyse, BAK Kadıköy ekibi tarafından kurulan ip istasyonu ile tahliye edildi.