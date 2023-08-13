Kadıköy'de ilk yarı sona erdi

MAÇIN İLK 11'LERİ;

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, İsmail, Zajc, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Gaziantep FK: Mustafa, Khacef, Djilobodji, Arda, Mbakata, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Markovic, Riascos

MAÇ BAŞLADI

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı hakemin düdüğüyle başladı.

DZEKO SAHNEDE

Fenerbahçe, maça hızlı başladı ve 3. dakikada Dusan Tadic'in asistinde Edin Dzeko ile golü buldu.

Rakip yarı alanda topu kapan Dzeko, Tadic'e pasını attı.

Tadic'de Edin Dzeko'ya topu gönderdi.

Penaltı noktasından sol ayağıyla düzgün vuruş yapan Edin Dzeko, topu ağlara yolladı ve Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE 2-0 YAPTI

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, 18. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Szymanski'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Dzeko, topu kontrol etti ve yüzünü kaleye döndü.

Vuruşunu yaptı ve kaleci Batuhan'ı avladı.

MAXIM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gaziantep FK'nın futbolcusu Alexandru Maxim, 20. dakikada sarı kart gördü.

23. dakikada bir sarı kart daha gören Maxim, hakeme yaptığı itiraz sonrası gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

OSAYI-SAMUEL SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Osayi Samuel sakatlandı ve maça devam edemedi.

34. dakikada Osayi Samuel yerine Oosterwolde oyuna dahil oldu.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe, ilk yarının son dakikalarında penaltı kazandı.

Hakem Abdülkadir Bitigen, elle oynama nedeniyle beyaz noktayı gösterdi.

VAR'dan pozisyonu izlemesi önerilen Bitigen, kenara pozisyonu izledi.

Sahaya geri dönen hakem penaltıyı iptal etti.

GAZİANTEP FK FARKI 1'E İNDİRDİ

Gaziantep FK, ilk yarının bitmesine az süre kala Arda Kızıldağ'ın attığı golle farkı 1'e indirdi.

Gradel sağ ayağıyla ortaladı, arda direkte bulunan Arda Kızıldağ kafayı vurdu.

Altay Bayındır'ın müdahelesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti.

FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

Kanarya, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.