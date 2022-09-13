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Kadıköy'de işçi taşıyan iki servis kaza yaptı

İstanbul Kadıoköy'de iki işçi servisi birbirleriyle çarpışarak kaza yaptı. Olayda 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 08:42
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 09:07
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Kadıköy'de işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı

Kadıköy'de işçi taşıyan iki servis kaza yaptı
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Kadıköy’de işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışarak kaza yaptı. Kazada bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, Kadıpaşa Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; Ersan Ersoy yönetimindeki servis minibüsü, Kadıpaşa Sokak’tan Hilmi Paşa Sokak’a çıktığı sırada Serkan Mert yönetimindeki servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Serkan Mert’in kullandığı minibüs yan yattı. Çevre halkı konuyu emniyet güçlerine geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yan yatan minibüsteki yaralı Hande Erikli’yi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Erikli’nin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle çevrede önlem alırken, sokak bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

"O AN BİR ŞEY DÜŞÜNEMEDİM"

Yan yatan minibüsteki Burak Gülsever, "Gelişini gördüm. O kadar hızlı geliyordu ki, bize çarpmasıyla yola uçtuk. Aracımız yan yattı. Kadın kafasını vurdu. O an bir şey düşünemedim. Şoktayım" açıklamalarında bulundu.

(Kaynak: DHA)

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