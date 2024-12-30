Kadıköy'de kanalizasyon borusu patladı: 5 katlı bina tahliye edildi

Olay, saat 22.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak’ta meydana geldi. Patlayan borudan tazyikli su akmaya başlayınca, çevredeki bir dükkan zarar gördü. Olayı fark eden çevre sakinleri, durumu hemen polis ve İSKİ ekiplerine bildirdi. İSKİ ekipleri ihbarın ardından hızla olay yerine gelerek, suyun akışını kesip müdahaleye başladı. Sokakta önlem alan ekipler, gece saatlerinde borunun onarımı için çalışma başla

DÜKKAN SAHİBİ: “15 GÜNDÜR SU SIZIYORDU, NEDEN MÜDAHALE EDİLMEDİ?”

Patlamanın ardından, tazyikli suyun etrafı sarması sonucu zarar gören Çiğköfte dükkanında çalışan Ziya Balkan, olayla ilgili şunları söyledi: “Saat 21.00 civarlarında dükkanımda su sızıntısı başlamıştı. Hemen İSKİ’yi aradık ve geleceklerini söylediler. Ama saatlerce kimse gelmedi. Sonunda boru patladı ve su dükkanıma dolarak zarar verdi. Görüntülerde de her şey açıkça görünüyor.” Ziya Balkan, olayın ardından yaptığı açıklamada, 15 gündür süregelen su sızıntısı nedeniyle İSKİ’yi defalarca aradıklarını ancak bir çözüm bulunmadığını belirtti. “Görünüşe göre borunun basınç nedeniyle patladığını düşünüyorum. Çevremize ve dükkanıma zarar verdi. İçeri su doldu, dükkanımı kapatıp saatlerce temizlik yaptım,” diyerek tepki gösterdi.

PATLAYAN BORUDAN AKAN SU, SOKAĞI SU İLE DOLDURDU

Olay anında çevredeki vatandaşlar, patlayan borudan akan suyu şaşkınlıkla izledi. Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde, tazyikle akan suyun çevreye nasıl yayıldığı net bir şekilde görülebiliyor. Sokakta su birikintileri oluşurken, patlamanın etkisiyle bazı araçlar yolu değiştirerek ilerledi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, suyun hızla yayıldığını ve büyük bir zarar verdiğini söyledi.

İSKİ GECE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine İSKİ ekipleri, olay yerine gece geç saatte ulaşarak suyun akışını kesmeyi başardı. Ekipler, sokakta zarar gören alanları güvence altına alırken, borunun onarımı için çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Ancak, çevre sakinleri ve Ziya Balkan, İSKİ’nin geç müdahalesini eleştirerek, özellikle su sızıntısı ile ilgili daha önce yaptıkları başvuruların dikkate alınmamasını sorguladı.