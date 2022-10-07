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Kadıköy'de kargo aracı bariyerlere ok gibi saplandı

Kadıköy'de sürücüsünün yol ayrımında kararsız kaldığı kargo aracı bariyerlere çarptı. Bariyerin minibüsün önünden girip arkasından çıktığı kazada sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:18
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Kadıköy'de kargo aracı bariyerlere ok gibi saplandı

Kadıköy'de kargo aracı bariyerlere ok gibi saplandı
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Kaza, 09.45 sıralarında Kadıköy 1'inci Çevre Yolu Hasanpaşa istikameti Söğütlüçeşme yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Çınar'ın kullandığı 34 NH 8767 plakalı kargo minibüsü, çevreyolu Söğütlüçeşme ayrımında iki yol arasındaki bariyere çaptı.  Çarpmanın etkisiyle kargo minibüsünün ön kısmından giren bariyer, arkasından çıktı. 

SÜRÜCÜ ŞANS EDERİ KURTULDU

Kazada minibüs hurdaya dönerken sürücü Fatih Çınar şans eseri yara almadan kurtuldu. Bir cipin de hasar gördüğü kazada minibüste bulunan kargo paketleri yola saçıldı. Trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, polis ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Ekiplerin çalışması sonrasında minibüs bariyerden ayırılarak çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"KARARSIZ KALDIM" 

Sürücü Fatih Çınar "Kararsız kaldım. Sol taraftaki araca çarpmamak için mecbur kaldım. Arabada tektim. Bariyer önden girdi arkadan çıktı." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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