Kadıköy’de katledilmişti! Ünlü isimler Mattia Ahmet Minguzzi için soluğu adliyede aldı

Kaynak: Haber Merkezi

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı dava bugün başladı. Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin Minguzzi'nin ailesine destek olabilmek için soluğu Anadolu Adalet Sarayı'nda aldı.

Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra yaşamını yitiren Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün.

18 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Duruşma Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor. Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis isteniyor.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

u-2.webp

ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEYE KOŞTU

Davayı takip etmek için gelenler arasında Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin yer aldı.

.webp

''KALBİMİZ PARAMPARÇA''

Tanem Sivar duruşma öncesi ''Kalbimiz paramparça. Temsil ettiği her şey, bütün o sevgi, güzelce hayatını yaşayan, tertemiz bir çocuk... Güzel ailesi, binlerce detay var bunların içerisinde sorgulanması gereken sistemle alakalı. Ahmet bir tanesi... Dilerim sonu olur ama çok zor. Ailesinin sonuna kadar yanındayız'' dedi.

Onur Tuna ve Belçim Bilgin ise 'Ahmet için buradayız. Başka konu yok' diyerek hiçbir şey söylemedi.

'ADALET ARAYIŞI İÇİN BURADAYIZ'

Ece Seçkin ise Amerika'dan döner dönmez soluğu adliyede aldı ve 'Ahmet'i hiç tanımadım ama bizim evin oğlu gibiydi. Bugün de onun adalet arayışı için buradayız' şeklinde konuştu.

Son Haberler
Erdoğan'a saç baş yolduracak anket. Genç nesil kime oy vereceğini açıkladı. Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuçlar
Erdoğan'a saç baş yolduracak anket. Genç nesil kime oy vereceğini açıkladı. Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuçlar
Edirne’de feci kaza! Dereye uçtu: Hayatını kaybetti
Edirne’de feci kaza! Dereye uçtu: Hayatını kaybetti
Whatsapp'ta büyük tehlike! Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı
Whatsapp'ta büyük tehlike! Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı
Kılıçdaroğlu listelerine almıştı. O partiden CHP’ye ağır eleştiri!
Kılıçdaroğlu listelerine almıştı. O partiden CHP’ye ağır eleştiri!
Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı