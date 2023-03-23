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Kendini polis olarak tanıtıp 500 bin lira dolandıran 2 şüpheli gözaltında 

Kadıköy'de kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları Ö.P.'nin (88), banka hesabındaki 500 bin lirayı göndermesini sağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin parayı kripto para hesaplarına aktardığı belirlenirken, 200 bin lira geri alındı. 

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:47
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Kadıköy'de kendini polis olarak tanıtıp 500 bin lira dolandıran 2 şüpheli gözaltında 

Kendini polis olarak tanıtıp 500 bin lira dolandıran 2 şüpheli gözaltında 
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Kadıköy'de 88 yaşındaki Ö.P.'yi 20 Mart Pazartesi günü telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak, banka hesabının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip, parayı kendi hesaplarına göndermelerini istedi. Ö.P. parayı çekmek için bankaya giderse, dolandırıcılığın ortaya çıkabileceğini düşünen şüpheliler, evindeki bilgisayarı kullanmasını istedi. Telefondaki şüpheli verdiği talimatlarla Ö.P.'nin banka hesabına girmesini ve 500 bin lirayı verilen İBAN numarasına göndermesini sağladı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler Mehmet M.(41), Koray Ç.(32)'nin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerin çaldıkları parayı kripto hesaplarına aktardıkları belirlendi. Sanal ortamda izi sürülen paranın 200 bin lirası bloke edilerek geri alındı. 

Poliste işlemleri tamamlanan ve daha önce 3 suç kaydı bulunan Mehmet M. ile 6 suç kaydı bulunan Koray Ç. adliyeye sevk edildi. (DHA)

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