Kadıköy'de korkutan görüntü! Müsilaj kıyıya kadar vurdu

Kaynak: DHA

Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj tehdidi, yüzünü Kadıköy'de gösterdi.

Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj tehdidi, Kadıköy'de de görüldü. Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Müsilajın Adalar'da görülmesinin ardından Bostancı sahil kıyılarında da belirmesi, endişe yarattı.

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Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde tehdit oluşturan müsilaj, Kadıköy'de de görüldü.

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KIYIYA KADAR VURDU

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit yaratmıştı.

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Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar'da görülmesinin ardından Bostancı sahil kıyılarında da görüldü. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka görenlerde endişe oluşturdu.

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