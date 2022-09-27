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Metrodaki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu

Kadıköy-Tavşentepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. 

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 15:11
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Kadıköy'de metrodaki bıçaklı saldırgana 18 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Metrodaki bıçaklı saldırgan için istenen ceza belli oldu
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Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, "Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunmuşum. Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim" dedi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir suçtan tutuklu olan sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirildi. Duruşmada müştekiler Nilgün Mihdiye Damgacı ve Senanur Damgacı ile taraf avukatları yer aldı.

"YAPTIĞIMIN AYIP OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, "Olayın başını gösteren görüntüler olmadığı için benim şikayetlerim değerlendirilmemiştir. Olayı ben başlatmadım. Müştekilerden birisi çıkardı. Olayın içerisinde ben darbedildim. Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunmuşum. Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim. Karşı taraf beni tahrik etti. Tekme attı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi isterim" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "kasten yaralama", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "alenen hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "silahlı tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma yapmaları için ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: DHA

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