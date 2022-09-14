Moto kurye yerde sürüklendi

İHA'nın haberine göre, kaza, Bostancı Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir moto kurye, aynı istikamette ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen moto kurye, yerde sürüklenerek cadde üzerinde bulunan bir dükkana ait tabelaya çarparak durabildi.

Yaralanan kuryenin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya tanık olan vatandaş, “Gece saat 23.00 gibi burada dükkanın önünde duruyorduk biz, motorcu arkadaşın kayma sesini duyduk. Arkadaşlar ile toplandık, tabelaya çarptı, herhangi bir yaralanma olmadı” dedi.