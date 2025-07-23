Kadıköy'de motosiklet aydınlatma direğine çarptı

Kaynak: DHA

Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra savruldu.

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Kazada motosiklette bulunan iki kişi yola fırlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde yaralılardan birinin, “Ayağım çok kötü kırıldı, çok borcum var ağabey" diyerek çevredekilerden yardım istediği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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