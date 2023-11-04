Kadıköy'de peş peşe goller. Stat buz kesti

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlıyor.
Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Bordo Mavililer, farkı 1 dakikada üçe çıkardı.
İlk önce 46. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından çektiği şutta top filelerle buluştu.
Ardından geçen 1 dakikada ise Samet Akaydin'in kaptırdığı topta hızlı çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sol çaprazdan kale önüne çıkardı. Nicolas Pepe'nin gelişine vurduğu top ağlara gitti.
Skor da 3-0'a geldi.
59. dakikada Sol kanatta Ferdi'den topu alan Tadic, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Tadic, topu ağlarla buluşturdu ve farkı ikiye indi.