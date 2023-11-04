Kadıköy'de peş peşe goller. Stat buz kesti

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında farkı 3'e çıkardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kadıköy'de peş peşe goller. Stat buz kesti

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Bordo Mavililer, farkı 1 dakikada üçe çıkardı.

İlk önce 46. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından çektiği şutta top filelerle buluştu.

Ardından geçen 1 dakikada ise Samet Akaydin'in kaptırdığı topta hızlı çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sol çaprazdan kale önüne çıkardı. Nicolas Pepe'nin gelişine vurduğu top ağlara gitti.

Skor da 3-0'a geldi.

59. dakikada Sol kanatta Ferdi'den topu alan Tadic, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Tadic, topu ağlarla buluşturdu ve farkı ikiye indi.

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