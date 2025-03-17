Kadıköy’de polisin dur ihtarına uymadı, makas atarak kaçtı! Magandaya ceza yağdı

16 Mart’ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında, Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi’nde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevini sürdürürken, trafik kurallarını ihlal eden bir sürücüye "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü, polisin ihtarına uymayarak kaçışını hızlandırdı ve trafikte tehlikeli manevralar yaparak ilerledi.

Polis ekipleri tarafından başlatılan kovalamaca kısa sürede sonuçlandı ve kaçan sürücü, M.A., kontrol altına alındı. Sürücünün, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nu defalarca ihlal ettiği tespit edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, "dur ihtarına uymamak", "trafikte makas atmak", "yüksek sesle müzik açmak", "yakın takip yapmak", "saygısızca araç kullanmak", "kırmızı ışık ihlali", "cam filmi kullanmak" ve "araç plakasını farklı bir yere takmak" maddelerinden toplamda 29 bin 850 TL trafik idari cezası uygulandı.

Şahsın sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak iptal edilirken , kullandığı araç trafikten men edildi. Ayrıca, sürücü hakkında "Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı açıklandı.