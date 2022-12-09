Kadıköy'de taksi sürücülerine denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı.
Denetimde durdurulan araçların, belediye izin belgeleri, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı.
Çalışma izin sürelerinin dolduğu belirlenen 2 sürücüye 1823'er lira ceza yazıldı. (AA)
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