Arabanın peşinden koştu, defalarca camı yumrukladı

Kadıköy'de trafikte yol verme kavgası yaşayan iki sürücüden biri aracından inerek diğer aracın camını defalarca yumrukladı. Saldırıya uğrayan sürücü hızla gaza basarak uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün, saat 14.00 sıralarında, Kadıköy D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü trafikte uzun süre birbiriyle yol verme kavgası yaşadı. Sürücülerden biri aracından inip, koşarak diğer aracın yanına geldi. Öfkeli sürücü hafif ticari aracın camlarına vururken diğer sürücü ise olay yerinden ayrıldı.

O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA