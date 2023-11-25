Kadıköy'de trafik kazası

Kadıköy'de bir taksinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında taksi sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kadıköy'de trafik kazası

Olay 05.00 sularında D100 Kadıköy istikameti Uzunçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 TFC 21 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu taksi sürücüsü Erhan Ağar yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 Kadıköy istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan taksinin çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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