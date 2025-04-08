Kadıköy’de yardım çığlıkları ekipleri harekete geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kadıköy'de bir evden gelen yardım çığlıkları ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin yerde bulduğu 50 yaşındaki şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan adamın yardım seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenle pencereden evin içerisine girdi.

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50 yaşındaki A.Y.G isimli adam, yerde yarı baygın halde bulundu.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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