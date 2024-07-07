Kadıköy'de yük asansörü içindeki işçiyle birlikte düştü: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadıköy'de yük asansörü içindeki işçiyle birlikte düştü: 1 ölü

Kadıköy'de 9. kata eşya taşıyan yük asansöründeki bir kişi asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kazanın asansördeki bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken asansörün düşüş anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 17.00 sularında Merdivenköy'de Uyanış Sokakta gerçekleşti. Anlatılanlara göre 9 katlı bir binanın çatı katına kamyonette kurulan yük asansörü ile eşya taşıyan bir kişi, 9'uncu katta yük asansörüne bindi. Ancak bir süre sonra yük asansörü teknik bir sorun yüzünden düştü. Bir süre havada asılı kalan işçi 9'uncu kattan asansörle birlikte düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde işçinin yaşamını kaybettiği tespit edildi.

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