Kadıköy'de yük asansörü içindeki işçiyle birlikte düştü: 1 ölü

Kazanın asansördeki bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken asansörün düşüş anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 17.00 sularında Merdivenköy'de Uyanış Sokakta gerçekleşti. Anlatılanlara göre 9 katlı bir binanın çatı katına kamyonette kurulan yük asansörü ile eşya taşıyan bir kişi, 9'uncu katta yük asansörüne bindi. Ancak bir süre sonra yük asansörü teknik bir sorun yüzünden düştü. Bir süre havada asılı kalan işçi 9'uncu kattan asansörle birlikte düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde işçinin yaşamını kaybettiği tespit edildi.